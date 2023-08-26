Gençlerbirliği'ne Fenerbahçe'den bir genç daha

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'nin Güney Koreli yeteneği Jin-Ho Jo için resmi teklifte bulunmayı planlıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Gençlerbirliği'ne Fenerbahçe'den bir genç daha
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26 Ağustos 2023 09:55
Son güncelleme 26 Ağustos 2023 09:57
Başkent ekibi, Fenerbahçe'den ilk olarak kaleci Ertuğrul Çetin'i kiralamıştı. Gençlerbirliği ardından Sarı-Lacivertliler'in gençleri Melih Bostan ve Yiğit Efe Demir'i kadrosuna kattı.

1. Lig ekibinin bu 3 oyuncuyla yetinmeye niyeti yok.

HEDEF JIN-HO-JO

Kırmızı- Siyahlılar şimdi Jin-Ho Jo'yu kiralamak için harekete geçti.

Gençlerbirliği, kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını azaltabilirse, Fenerbahçe'nin Güney Koreli yeteneği için resmi teklifte bulunmayı planlıyor. 

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