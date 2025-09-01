Gençlerbirliği'nden iki imza birden!

Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Prince Martor ve forvet Mamoudou Cisse'yi transfer etti.

calendar 01 Eylül 2025 23:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Prince Martor ve forvet Mamoudou Cisse'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, "19 Yaş Altı PAF Ligi'ne katılan kulüplerin kadrosunda, A takım listesine yazılan yabancı uyruklu futbolcular dışında en fazla 3 profesyonel veya oturma iznine sahip amatör yabancı uyruklu futbolcu tescil edilebilir" kuralı doğrultusunda iki genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlılar, Liberya'nın Black Man Warrior takımında oynayan 2007 doğumlu Liberyalı kanat oyuncusu Prince Martor ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı. 



Gençlerbirliği, en son Gine'nin Esperance Sportive de Ratoma takımında forma giyen 18 yaşındaki forvet Gineli Mamoudou Cisse'yi ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

