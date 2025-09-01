Gençlerbirliği'nden iki imza birden!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kanat oyuncusu Prince Martor ve forvet Mamoudou Cisse'yi transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, "19 Yaş Altı PAF Ligi'ne katılan kulüplerin kadrosunda, A takım listesine yazılan yabancı uyruklu futbolcular dışında en fazla 3 profesyonel veya oturma iznine sahip amatör yabancı uyruklu futbolcu tescil edilebilir" kuralı doğrultusunda iki genç oyuncuyu kadrosuna kattı.



Kırmızı-siyahlılar, Liberya'nın Black Man Warrior takımında oynayan 2007 doğumlu Liberyalı kanat oyuncusu Prince Martor ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, en son Gine'nin Esperance Sportive de Ratoma takımında forma giyen 18 yaşındaki forvet Gineli Mamoudou Cisse'yi ise satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.