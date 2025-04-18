Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde yönetim kurulu üyesi Savaş Çolakoğlu, "Daha önce birçok maçımızı yöneten ve verdiği hatalı ve taraflı kararlar ile camiamızın tepkisini toplayan Yasin Kol'un, Süper Lig için önem arz eden bu önemli maçımızda görevlendirilmesi camia olarak bizleri tedirgin etmiştir." ifadesini kullandı.
Basın-medya ve tanıtım işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Çolakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2025 sezonuna başlarken, adil yönetimin sergilendiği bir oyun için futbol ailesinin tüm fertlerini sorumlu ve hakkaniyetli davranmaya davet ettiklerini hatırlattı.
Gençlerbirliği'nin bu yarışmada centilmen taraftarı, etik değerlere sahip futbolcu, teknik ekip, çalışanları ve yönetimi ile mücadele ettiğini belirten Çolakoğlu, şunları kaydetti:
"Bu hafta sonu Ankara Eryaman Stadı'nda oynayacağımız 35. hafta Teksüt Bandırmaspor karşılaşmasını yönetecek hakemlerimizden de dünyanın en sevilen ve en çok ilgi gören bu oyununu adil ve adaletli yönetmelerini talep ediyoruz. Daha önce birçok maçımızı yöneten ve verdiği hatalı ve taraflı kararlar ile camiamızın tepkisini toplayan Yasin Kol'un, Süper Lig için önem arz eden bu önemli maçımızda görevlendirilmesi camia olarak bizleri tedirgin etmiştir. Türk ve dünya futboluna sayısız oyuncular kazandıran, Cumhuriyet ile yaşıt Gençlerbirliği'miz sahada mücadelesini alın teriyle veren bir camia olup, bu emeklerin kişisel hatalar yüzünden göz göre göre hiçe sayılmasına asla izin vermeyecektir. Ligin sonuna geldiğimiz ve en küçük hatanın dahi önem arz ettiği bu haftalarda gerek saha içinde gerekse saha dışında adaleti sağlamak adına Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimini ve Merkez Hakem Kurulu Yönetimini göreve davet ediyoruz."
Gençlerbirliği'nden hakem atamalarına tepki
Gençlerbirliği, Bandırmaspor maçı öncesi hakem Yasin Kol'un görevlendirilmesine tepki gösterdi.
Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği'nde yönetim kurulu üyesi Savaş Çolakoğlu, "Daha önce birçok maçımızı yöneten ve verdiği hatalı ve taraflı kararlar ile camiamızın tepkisini toplayan Yasin Kol'un, Süper Lig için önem arz eden bu önemli maçımızda görevlendirilmesi camia olarak bizleri tedirgin etmiştir." ifadesini kullandı.
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