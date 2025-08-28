28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı öncesi mesaj!

Gençlerbirliği oyuncuları Zan Zuzek ve Göktan Gürpüz, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.

calendar 28 Ağustos 2025 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe maçı öncesi mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gençlerbirliği oyuncuları Zan Zuzek ve Göktan Gürpüz, Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı takımın oyuncuları Zan Zuzek ve Göktan Gürpüz, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Slovenyalı futbolcu Zan Zuzek, ligde bu hafta karşılaşacakları Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Güçlü bir rakibe karşı taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Bu maçın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım son 3 maçtan daha iyi bir performans ortaya koyup iyi bir maç çıkartırız." dedi.


Ligin geride kalan bölümündeki maçlarda kalelerini gole kapatamadıklarını aktaran Zuzek, "Üç maçta 5 gol bence fazla. Yemememiz gereken goller var. Genele baktığımızda eksik oyuncularımız var, gelmesini beklediğimiz oyuncularımız var, sakat oyuncularımız ve geç gelen oyuncularımız var. Tabii ki maç içerisinde konsantrasyonumuzun yüksek olması ve bu golleri yemememiz lazım. Eğer bu golleri yediysek de bu gollerden ders çıkartıp bir sonraki maçta daha iyi konsantre olmamız lazım. Bundan sonra umarım gol yemeyiz ve maçlardan ya galibiyet ya da beraberlikle ayrılırız." diye konuştu.

Zuzek, son iki maçta normal mevkisinde oynamamasına ilişkin, "Şu anda hem gelmeyen hem eksik ve sakatlığı devam eden oyuncularımız var. Bu durumdan dolayı hocamız benim pozisyonum için bir konuşma yaptı. Daha önce de oynadığımdan stoper mevkisinde oynayabileceğimi söyledim. Zaten takımın menfaatine nerede olursa oynarım. Umarım bu maçta da iyi bir performans çıkartırım ve artık iyi bir skor alırız." ifadelerini kullandı.

Maçların son dakikalarında yenilen gollerin nedenine yönelik soru üzerine Zuzek, "Bahane bulmayı doğru bulmuyorum. Son 10 dakikalarda daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Hem Antalyaspor hem de Gaziantep FK maçında iyi bir mücadele verdik. Bu iki maçta da en az bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bunu çözmemiz lazım, bundan sonraki maçlarda bunun olmaması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Göktan Gürpüz: "Son maç hariç iki maçta iyiydik"

Gençlerbirliği'nin Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz de Fenerbahçe maçının zor olacağını bilerek hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "İyi hazırlanıyoruz, maç günü umarım sahada elimizden gelenin en iyisini yaparız. Son maçımız hariç diğer iki maçta kötü bir performans ortaya koyduğumuzu düşünmüyorum. Eksikliklerimiz var bunu kabul ediyorum ama bunları her maç gidermemiz gerekiyor. Bu eksiklikleri giderirsek bundan sonraki maçlarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bireysel olarak elinden gelenin en iyisini sahada yaptığını aktaran Göktan Gürpüz, "Daha iyi ve etkili olabilirim, bunun için uğraşacağım." dedi.

Genç futbolcu, kariyer planıyla ilgili de "Her futbolcu büyük takımlarda olmak ister ancak benim şu anda hedefim Gençlerbirliği'ne faydalı olabilmek. Şu anda tek odak noktam Gençlerbirliği'nin başarısı." değerlendirmesinde bulundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.