Gençlerbirliği'nde hedef play-offa kalıp Süper Lig yarışı içinde olmak

Gençlerbirliği'nin tecrübeli sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz, sezon sonunda play-offa kalarak Süper Lig yarışı içinde olmak istediklerini belirtti.



Kırmızı-siyahlı takıma bu sezon Samsunspor'dan transfer edilen 32 yaşındaki defans oyuncusu Kerem Can Akyüz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Başkent ekibinin sezona iyi başlayamadığının hatırlatılması üzerine Kerem Can, "Takımın yeniden kurulmasının sezon başı maçlarında sancılarını çok çektik. Diğer takımların hazırlık süreci kadar sezon öncesi hazırlık yapamadık. Diğer takımlar uyum aşamasını kamplarda geçiriyor, biz uyum aşamasını ligde yaşadık." dedi.



Hazırlık kampına erken katılamamanın sonuçlarını gördüklerini belirten Kerem Can, şöyle devam etti:



"Bir toparlanma sürecine geçmiştik 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik gibi. O seriden sonra milli takım arası ve bay haftası oldu. Maç temposunu yakalamıştık, iki hafta uzak kaldık, o ara bizim için dezavantaj oldu. Dönüşünde İstanbulspor ile oynadık. Fena oynamamıştık, kritik kararlar da vardı maçın yönetimine de biraz sitemliyiz ama geride kaldı. Sonrasında Ankara Keçiörengücü maçına mutlak galibiyetle gitmiştik. Maça da iyi başlamıştık, maçın başında bir penaltı kaçırdık. Bu demoralize etti, yine de maç elimizdeydi kazanabilirdik. Devamında kötü oynadık, kaybettik. Üzüldüğüm maçlardan birisi oldu. Çünkü tamamen elimizde olan maçı rakibe verdik."



Bu milli maç arasında daha iyi hazırlanacaklarını dile getiren tecrübeli sol bek, "Bu milli ara bizim için ilaç olacaktır. Biraz demoralize girdik milli araya. Takım arkadaşlarım gayet iyi, ortam da iyi. Gençlerbirliği zaten bilinen nezih bir kulüp, yönetimimiz de çok iyi. Bütün sözlerini yerine getiriyorlar, ödemeler olsun olanaklar olsun hiçbir sıkıntı yok. Tabii biz de bu güzel yaklaşımın karşılığını başkanımıza, yönetimimize, taraftarımıza 3 puanla vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bizim için gerçekçi hedef play-offu yakalamak"



Puan kayıplarını telafi edeceklerini belirten Kerem Can, "Milli aradan sonra galibiyetle dönüp, ligde ilk devreyi hedefi kovalayacak bir konumda bitirmek istiyoruz. Ne kadar sıkıntı yaşamış olsa da bu kulübün yeri burası değil. Arkadaşlar da farkında bunun mücadelesini veriyoruz. Çok daha iyi şekilde döneceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.



Bireysel performansına ilişkin de tecrübeli sol bek Kerem Can, sezon başı istediği düzeyde olamadığını kaydederek, "Şu anda performansımdan kişisel olarak memnunum ama bu çok önemli değil. Sonuçta bu bir takım oyunu, takım halinde kazanamadıktan sonra bireysel performansınızın bir önemi yok." yorumunda bulundu.



Teknik Direktör Metin Diyadin ile takım ruhunun da geliştiğini ifade eden Kerem Can, "Hocanın yaklaşımı gayet iyi, benim gördüğüm hak edene formayı veriyor. Bu kötü sonuçlar bizim sorumluluğumuzda. Bir yerde artık hoca takıma müdahale edemiyor çünkü sahanın içinde 11 oyuncu belirliyor bazen hocaların ve yönetimin kaderini. Sorumluluğumuzun bilinci içindeyiz, hem hoca olsun hem yönetim olsun gayet güzel bir ortam var." ifadelerini kullandı.



Ligde 12. sırada olduklarının hatırlatılması üzerine de Kerem Can, şöyle konuştu:



"Bizim için gerçekçi hedef play-offu yakalamak. Yaklaşık 7-8 senedir bu ligde oynuyorum. 3 şampiyonluk yaşadım, 4 play-off oynadım. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Lig çok değişken, daha üçte biri bitti ligin, daha bu köprünün altından çok sular akar. Bundan sonra oynayacağımız maçlarda daha motive daha konsantre şekilde hedefe yakışacak şekilde mücadele etmek istiyoruz."



"Bu ligde bulunduğum takımlar ya şampiyon oldu ya da play-off oynadı"



Kendi hedefine yönelik de Kerem Can, "Bu ligde bulunduğum takımlar ya şampiyon oldu ya da play-off oynadı. Şükürler olsun hep bir başarı hikayesinin içinde olduk. Tabii ki burada da onu kovalıyoruz. Her ne kadar kulüp sıkıntılı süreçten geçse de bunu pek hissetmiyoruz. Dışarıdan öyle görünüyor ama içeriden gayet iyi her şey. Biz de bunu taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.



Bu sene 1. Lig'de büyük bütçeli takımların olduğunu, direk şampiyonluğa oynayan 5 takımın bulunduğunu belirten Kerem Can, şunları kaydetti:



"Play-offa kalınca da bütün takımların şansları eşit. Geçen sene Altay, daha önceki senelerde Fatih Karagümrük örneği var. En azından ismimizi play-offa yazdırıp o Süper Lig yarışı içinde olmak istiyoruz. Hedefimiz ilk 6 içinde yer alıp olursa tabi ilk 2, tadından yenmez. Olmazsa da kadro derinliği açısından gerçekçi hedefimiz play-off."





İLGİLİ VİDEO