Gençlerbirliği, Erhan Erentürk'ü açıkladı!

1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Sivasspor'dan ayrılan kaleci Erhan Erentürk'ü transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Erhan Erentürk'ü açıkladı!
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11 Temmuz 2024 17:14
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 29 yaşındaki kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, son olarak Manisa FK forması giyen Erhan Erentürk ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Erhan Erentürk, geçen sezon ara transfer döneminde Sivasspor'dan Manisa FK'ye kiralanmıştı. Erhan, 2023-2024 sezonunda Manisa FK ile ligde 12, Sivasspor ile kupada 2 maçta görev yaptı.

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