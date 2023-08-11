Gençlerbirliği, Amilton'u transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sol kanat oyuncusu Amilton Minervino Da Silva'yı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Amilton'u transfer etti!
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11 Ağustos 2023 16:57
1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcu Amilton'u renklerine bağladı.

 Kırmızı-siyahlı kulüp, 33 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Amilton ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola İspanya'nın CD Ouranse B takımında başlayan Amilton; Antalyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarında da forma giydi.

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