Gençlerbirliği, Amilton'u transfer etti!

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcu Amilton'u renklerine bağladı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, 33 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Amilton ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola İspanya'nın CD Ouranse B takımında başlayan Amilton; Antalyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarında da forma giydi.
Kırmızı-siyahlı kulüp, 33 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Amilton ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola İspanya'nın CD Ouranse B takımında başlayan Amilton; Antalyaspor, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarında da forma giydi.