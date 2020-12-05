Süper Lig'in 11. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, 6 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Berat Ayberk Özdemir ve Portekizli Daniel Candeias'ın golleriyle 2-1 kazanan Gençlerbirliği, hem galibiyet hasretine hem de rakibinin namağlup unvanına son verdi.
Lider Aytemiz Alanyaspor bu sezon ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra kazandı.
Başkent temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla elde etmişti.
Daha sonra oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan başkent ekibi, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle kötü gidişata son verdi.
Puanını 8'e yükselten Gençlerbirliği, 12. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Berat Ayberk Özdemir ve Portekizli Daniel Candeias'ın golleriyle 2-1 kazanan Gençlerbirliği, hem galibiyet hasretine hem de rakibinin namağlup unvanına son verdi.
Lider Aytemiz Alanyaspor bu sezon ilk yenilgisini yaşarken, Gençlerbirliği 6 maç sonra kazandı.
Başkent temsilcisi, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında 1-0'lık skorla elde etmişti.
Daha sonra oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan başkent ekibi, Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle kötü gidişata son verdi.
Puanını 8'e yükselten Gençlerbirliği, 12. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.