Gençler ve Yıldızlar Okul Sporları Dart Grup Müsabakaları, Ordu'da başladı. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı faaliyet programında yer alan müsabakalara Ordu'nun yanı sıra Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kayseri, Muş, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon'dan sporcular katıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Altınordu Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda mücadele eden sporculara başarı diledi.



Sporun önemine işaret eden Yüksel, "Spor, sosyal açıdan birleştirici bir güçtür ve farklı şehirlerden gelen sporcular arasında kültürel kaynaşmayı da sağlamaktadır. Müsabakaların herhangi bir kaza ve sakatlık yaşanmadan tamamlanması ve sizlerin sağlıklı bir şekilde şehirlerinize dönmesi en büyük dileğimizdir." dedi.



Hakan Yüksel, 8 Şubat'ta sona erecek müsabakalarda başarılı olacak sporcuların 1-4 Mart'ta Karabük'te düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacağını aktardı.



