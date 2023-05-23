Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor

Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası, Karabük'te devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor
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23 Mayıs 2023 16:15
Türkiye Boks Federasyonu tarafından okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler A Türkiye Boks Şampiyonası, Karabük'te sürüyor.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 46 ilden 170 erkek, 97 kadın olmak üzere 267 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, üçüncü gün maçları yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine, Karabük'ün birçok ulusal spor müsabakasına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Karabük'teki spor altyapısı ve tesislerin uluslararası maçların da yapılması için yeterli olduğunu belirten Güven, Türkiye'nin her ilindeki fiziki altyapının çok iyi olduğunu ifade etti.

Güven, gençleri sporla buluşturmak için çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Şampiyona kapsamında 25 Mayıs Perşembe günü kadınlar, 26 Mayıs Cuma günü ise erkekler final müsabakaları yapılacak.

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