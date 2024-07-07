Genç milli okçular, Romanya'da madalya mücadelesi verecek

Okçuluk branşında 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası, Romanya'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Genç milli okçular, Romanya'da madalya mücadelesi verecek
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07 Temmuz 2024 15:55
Okçuluk branşında 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası, Romanya'da yapılacak.

Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Ploieşti kentinde düzenlenecek organizasyon, 8 Temmuz Pazartesi günü malzeme kontrolü ve resmi antrenman atışlarıyla başlayacak.

21 ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 21 sporcu temsil edecek.

Şampiyona, 13 Temmuz'da sona erecek.

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