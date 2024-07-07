Genç milli okçular, Romanya'da madalya mücadelesi verecek

Okçuluk branşında 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası, Romanya'da yapılacak.
Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Ploieşti kentinde düzenlenecek organizasyon, 8 Temmuz Pazartesi günü malzeme kontrolü ve resmi antrenman atışlarıyla başlayacak.
21 ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 21 sporcu temsil edecek.
Şampiyona, 13 Temmuz'da sona erecek.
Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Ploieşti kentinde düzenlenecek organizasyon, 8 Temmuz Pazartesi günü malzeme kontrolü ve resmi antrenman atışlarıyla başlayacak.
21 ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi 21 sporcu temsil edecek.
Şampiyona, 13 Temmuz'da sona erecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU