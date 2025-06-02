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Genç milli modern pentatloncular, Polonya'da mücadele edecek

Genç milli modern pentatloncular, Polonya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

calendar 02 Haziran 2025 14:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç milli modern pentatloncular, Polonya'da mücadele edecek
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Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre 8 Haziran'da sona erecek organizasyon, Drzonkow kentinde yapılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde Eren Kıvanç Taşyaran, Jan Demir Vurdum, Furkan Murat ve Barış Doğu Çelik, kadınlarda ise Ebrar Çalışkan, Ayşen Bensu Gül, Başak Yaprak Boğan ve Yağmur Ayşe Malkoç temsil edecek.

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