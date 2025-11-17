17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

Genç kick boksçu Yağmur, Avrupa'daki başarısını büyükler kategorisine taşımayı hedefliyor

Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda +70 kilo "low kick" branşında bronz madalya elde eden Yağmur Ece Oruç, gelecek yıldan itibaren büyükler kategorisinde yarışacağı turnuvaların hazırlıklarını Adana'da sürdürüyor

calendar 17 Kasım 2025 12:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç kick boksçu Yağmur, Avrupa'daki başarısını büyükler kategorisine taşımayı hedefliyor
 İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'ndan bronz madalyayla dönen 18 yaşındaki sporcu Yağmur Ece Oruç, gelecek yıl büyükler kategorisinde yarışmaya hazırlandığı organizasyonda birincilik hedefliyor.

Kick boksla küçük yaşta tanışan Çukurova Üniversitesi Spor Bilim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Yağmur Ece, ilk kez 2022'de katıldığı Türkiye şampiyonalarında 2 altın, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Yağmur Ece, müsabakalardaki başarılı performansı sayesinde Genç Milli Takım'a alındı.


Milli takımla İtalya'da eylülde düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks Şampiyonası'na giden 18 yaşındaki sporcu, +70 kilo "low kick" branşında bronz madalya elde etti.

Yağmur Ece, gelecek yıldan itibaren büyükler kategorisinde yarışacağı turnuvaların hazırlıklarını, antrenör Elif Sarı Güney eşliğinde Çukurova ilçesindeki Güney Yıldızı Spor Kulübünde sürdürüyor.

 

- "İstiklal Marşı'mızı birçok kez okutacağıma inanıyorum"

Yağmur Ece Oruç, AA muhabirine, hedeflerine ulaşabilmek için haftanın 6 günü antrenman yaptığını anlattı.

Avrupa'da büyüklerde de kendini kanıtlamak istediğini dile getiren Yağmur Ece, şöyle konuştu:

"İnşallah önümüzdeki dönemde daha çok çalışarak, özveri göstererek büyüklerde ülkemi temsil edeceğim. İstiklal Marşı'mızı birçok kez okutacağıma inanıyorum. Önümdeki turnuvalarda dereceler elde ederek gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda yer almayı hedefliyorum. Avrupa'da elimden geleni yaparak altın madalya almak istiyorum."

Yağmur Ece, desteklerinden dolayı ailesi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu ve Kick Boks İl Temsilcisi Şehmus Baysal'a teşekkür etti.

- "Gelecekte daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum"

Antrenör Elif Sarı Güney de Yağmur Ece'nin Türkiye şampiyonalarındaki başarısıyla gelecek vadettiğini anladıklarını ifade ederek, "Yağmur'un gelecekte daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu potansiyel Yağmur'da var." ifadelerini kullandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
