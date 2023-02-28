Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu genel kurulu deprem nedeniyle ertelendi

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun 11 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan 1. Olağan Genel Kurulu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendi.



Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun 11 Mart 2023 tarihinde çoğunluklu, 12 Mart 2023 tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyurulan 1. Olağan Genel Kurulu, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle yönetim kurulumuzun 17 Şubat 2023 tarih ve 2023/03 sayılı kararıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.



Öte yandan Türkiye E-Spor Federasyonu'nun 11 Şubat Cumartesi günü ile Türkiye Kaykay Federasyonu'nun 12 Şubat Pazar günü yapılması planlanan genel kurulları da ertelenmişti. Federasyonlardan yapılan açıklamada yeni genel kurul tarihlerinin daha sonra açıklanacağı bildirildi.









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