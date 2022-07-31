GEDSON'DAN TARAFTARLARA MESAJ

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADAR?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Sampdoria ile karşı karşıya geldi. 1-1 biten hazırlık maçı Gedson Fernandes için de büyük anlam ifade ediyordu. Gedson, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Siyah-beyazlı futbolcu maç öncesinde taraftarları selamladığı fotoğrafı paylaşarak, "Sonunda kavuştuk" şeklinde bir not düştü. Gedson Fernandes hatırlanacağı üzere Beşiktaş ile geçen sezon anlaşmış ve Çaykur Rizespor'a kiralık verilmişti.Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica'ya 6 milyon Euro transfer bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 50 pay verecek. Siyah-beyazlılar Portekizli futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Gedson, yeni sezonda Valerien Ismael'in orta alandaki en önemli kozlarından biri olacak.