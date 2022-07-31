Gedson Fernandes'ten taraftara mesaj

Beşiktaş'ta bu sezon orta sahadaki en önemli kozlardan biri olacak Gedson Fernandes taraftarlara sosyal medyadan mesaj yolladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gedson Fernandes'ten taraftara mesaj
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31 Temmuz 2022 12:26
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Sampdoria ile karşı karşıya geldi. 1-1 biten hazırlık maçı Gedson Fernandes için de büyük anlam ifade ediyordu. Gedson, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

GEDSON'DAN TARAFTARLARA MESAJ

Siyah-beyazlı futbolcu maç öncesinde taraftarları selamladığı fotoğrafı paylaşarak, "Sonunda kavuştuk" şeklinde bir not düştü. Gedson Fernandes hatırlanacağı üzere Beşiktaş ile geçen sezon anlaşmış ve Çaykur Rizespor'a kiralık verilmişti.

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADAR?

Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica'ya 6 milyon Euro transfer bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 50 pay verecek. Siyah-beyazlılar Portekizli futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Gedson, yeni sezonda Valerien Ismael'in orta alandaki en önemli kozlarından biri olacak.



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