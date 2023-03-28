Gedson Fernandes'ten derbi mesajı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gedson Fernandes'ten derbi mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2023 08:51
Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, dişinden yaşadığı sorun sebebiyle kısa bir süre takımdan uzak kalmıştı. Sonrasında bireysel yaptığı antrenmanlarla takımına geri dönen yıldız isim, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor.

Orta sahada takımın en kreatif ismi konumunda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü, pazar günü Kadıköy'de atmayı hedefliyor. Dev mücadele öncesinde açıklamada bulunan Fernandes, "Derbiye kadar formumu en yüksek seviyeye taşıyacağım. Takım olarak, Fenerbahçe maçını kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 27 karşılaşmaya çıkan Gedson, 5 asist yapmıştı.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery