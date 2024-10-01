Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor!

Gedson Fernandes, Kayserispor maçında da gol atarak bu sezon ligdeki 3. golüne imza attı ve Beşiktaş'a galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Gedson Fernandes, kariyer sezonunu yaşıyor!
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01 Ekim 2024 11:38
Ligde, namağlup yoluna devam eden Beşiktaş, Kayseri deplasmanından da 3 puanla ayrıldı.

Gedson Fernandes ise Beşiktaş'ta kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor... 25 yaşındaki Portekizli yıldız oyuncu, Kayserispor deplasmanında sahneye çıktı. 56. dakikada kaleci Bilal'in orta sahadaki Baran'a doğru verdiği pasta araya giren Gedson Fernandes, bitirici vuruşunu yaptı. Zekasıyla kilidi açan yıldız oyuncu, Süper Lig'de 6'ncı maçında 3'üncü golüne ulaştı.

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde patlama yapan Gedson, sezon başından beri çıktığı 10. resmi maçında ise 6 gole ulaşarak sezonun en etkili isimlerinden oldu. Sakatlık yaşayan Gedson, 61'de yerini Onana'ya bıraktı.

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