Gedson'da hedef 20 milyon euro

Beşiktaş yönetimi, Gedson Fernandes'i 20 milyon euro'nun altına satmama kararı aldı.

calendar 03 Temmuz 2025 12:56
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Gedson'da hedef 20 milyon euro
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Beşiktaş'ın bonservisinin tamamını almak istediği Gedson Fernandes'e Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor.

Benfica ile bonservisin kalan yüzde 50'lik kısmı için anlaşma sağlayamayan yönetim, Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirmişti.

Oyuncuyu 20 milyon euro'nun altına bırakmaya yanaşmayan Serdal Adalı yönetimi, iyi bir bonservis elde edebilirse transfere izin verecek.

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