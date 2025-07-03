Beşiktaş'ın bonservisinin tamamını almak istediği Gedson Fernandes'e Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor.
Benfica ile bonservisin kalan yüzde 50'lik kısmı için anlaşma sağlayamayan yönetim, Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirmişti.
Oyuncuyu 20 milyon euro'nun altına bırakmaya yanaşmayan Serdal Adalı yönetimi, iyi bir bonservis elde edebilirse transfere izin verecek.
Benfica ile bonservisin kalan yüzde 50'lik kısmı için anlaşma sağlayamayan yönetim, Rusya'dan gelen teklifleri geri çevirmişti.
Oyuncuyu 20 milyon euro'nun altına bırakmaya yanaşmayan Serdal Adalı yönetimi, iyi bir bonservis elde edebilirse transfere izin verecek.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Gedson Fernandes, Beşiktaş ile çıktığı 49 maçta 12 gol ve 3 asist sevinci yaşadı.