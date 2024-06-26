Gedson'a Rusya'dan dev teklif

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak olan oyuncuların da kaderi belli oluyor.
Siyah Beyazlı ekibin yıldız genç yıldızlarından Gedson Fernandes konusunda sorunun çözüldüğü ve bonservis konusunda anlaşma yapıldığı söylendi.
18 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gedson Fernandes'e dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli orta sahanın Zenit'e transferi konusunda oluşan ödeme probleminin atlatıldığı kaydedildi.
Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes transferi için 18 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Gedson Fernandes'in transferinden Benfica'ya 9 milyon Euro ödeneceği belirtildi.
45 MAÇA ÇIKTI
25 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 45 maça çıktı. Gedson Fernandes bu müsabakalarda 3 gol ve 6 asist üretti.
Siyah Beyazlı ekibin yıldız genç yıldızlarından Gedson Fernandes konusunda sorunun çözüldüğü ve bonservis konusunda anlaşma yapıldığı söylendi.
18 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gedson Fernandes'e dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli orta sahanın Zenit'e transferi konusunda oluşan ödeme probleminin atlatıldığı kaydedildi.
Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes transferi için 18 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Gedson Fernandes'in transferinden Benfica'ya 9 milyon Euro ödeneceği belirtildi.
45 MAÇA ÇIKTI
25 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 45 maça çıktı. Gedson Fernandes bu müsabakalarda 3 gol ve 6 asist üretti.
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