Gedson'a Rusya'dan dev teklif

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Gedson Fernandes'e, Zenit'ten 18 milyon euroluk teklif geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gedson'a Rusya'dan dev teklif
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26 Haziran 2024 07:47
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak olan oyuncuların da kaderi belli oluyor.

Siyah Beyazlı ekibin yıldız genç yıldızlarından Gedson Fernandes konusunda sorunun çözüldüğü ve bonservis konusunda anlaşma yapıldığı söylendi.

18 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gedson Fernandes'e dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Portekizli orta sahanın Zenit'e transferi konusunda oluşan ödeme probleminin atlatıldığı kaydedildi.



Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes transferi için 18 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Gedson Fernandes'in transferinden Benfica'ya 9 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

45 MAÇA ÇIKTI

25 yaşındaki orta saha, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 45 maça çıktı. Gedson Fernandes bu müsabakalarda 3 gol ve 6 asist üretti.

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