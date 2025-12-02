02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-014'
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
3-044'
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
0-145'
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Gebze Belediyespor, Altekma'yı zorluklarla geçti

Efeler Ligi'nin 8. haftasında Gebze Belediyespor, 0-2 geriye düştüğü maçta Altekma'yı 3-2 mağlup ederek büyük bir geri dönüşe imza attı.

calendar 02 Aralık 2025 19:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gebze Belediyespor, Altekma'yı zorluklarla geçti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-2 mağlup etti.
 
Salon: Gebze
 
Hakemler: Tuncay Kandemir, Mehmet Topal
 
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Kadir Gürkan Uz)
 
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)
 
Setler : 22-25, 23-25, 27-25, 25-21, 15-13
 
Süre: 163 dakika (27, 39, 39, 35, 23)
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
