Gaziantep'ten Sumudica için yeni sözleşme açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Sumudica'nın geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gaziantep'ten Sumudica için yeni sözleşme açıklaması
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07 Aralık 2020 17:26
Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, teknik direktör Marius Sumudica'nın takımdaki geleceği ile alakalı ilk kez Sporx'e konuştu.

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarda kendisine kulübün kontrat konusunda yaklaşmadığını ve herhangi bir görüşme yapmadığını dile getiren Sumudica konusunda Başkan Mehmet Büyükekşi açıklama yaptı.

Sumudica ile sözleşmelerinin Haziran ayında sona erdiğini ve henüz bir görüşme yapılması için erken olduğunu belirten Başkan Mehmet Büyükekşi; "Biz hocamızdan memnunuz. Takımın başarısına bağlı olarak Sumudica ile yeni kontrat gündeme gelebilir. Hocamızla sözleşmemiz devam ediyor. Haziran'da sözleşmesi sona eriyor. Bunun manası, yeni sözleşme 2 ay sonra söz konusu olabilir. " dedi.

HABER: Ali BUDAK



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