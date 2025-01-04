Gaziantep'te kritik maç öncesi 3 isim sınırda

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligin ilk yarısında çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 21 puanı bulunuyor.
Gaziantep FK'de tedavilerine devam edilen Saborit, Emre Taşdemir ve Eren Erdoğan, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.
Kırmızı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Ertuğrul Ersoy, Viana ve Lungoyi, kart görmeleri halinde 19. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev alamayacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligin ilk yarısında çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 21 puanı bulunuyor.
Gaziantep FK'de tedavilerine devam edilen Saborit, Emre Taşdemir ve Eren Erdoğan, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.
Kırmızı-siyahlılarda sarı kart ceza sınırında bulunan Ertuğrul Ersoy, Viana ve Lungoyi, kart görmeleri halinde 19. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev alamayacak.