Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.



Gaziantep FK, 83. dakikada Ogün Özçiçek ile öne geçti. Samsunspor, bu gole uzatma dakikalarında Lubo Satka ile cevap verdi.



Bu sonucun ardından Samsunspor 30, Gaziantep FK 28 puana yükseldi.



Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Rizespor'u konuk edecek. Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, evinde Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattaki atağında, Monteiro'nun pasıyla ceza sahasının sol köşesinde buluşan M'bakata'nın çektiği sert şut kalenin solundan auta çıktı.



30. dakikada Yılport Samsunspor'un orta sahadan gelişen atağında, ceza sahasındaki Holse'nin aşırtma pasıyla buluşan Moundilmadji'nin çektiği şut az farkla kalenin solundan auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



83. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, topu kontrol eden Sorescu'nun ceza sahasına doğru ilerleyerek çektiği şutta, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Ogün Özçiçek'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



90+2. dakikada Yılport Samsunspor beraberliği sağladı. Savunmaya çarparak yükselen topu göğsüyle kontrol eden Satka, meşi yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



Müsabaka, 1-1 sona erdi.



Stat: Kalyon



Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Furkan Ürün



Gaziantep FK: Nita, M'Bakata, Djilobodji, Nkoulou, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan (Dk. 79 Furkan Soyalp), Maxim (Dk. 61 Badji), Ogün Özçiçek, Jevtovic (Dk. 79 Sorescu), Monteiro (Dk. 61 Gradel), Dragus (Dk. 90 Markovic)



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Soner Gönül, Satka, Zeki Yavru, Taylan Antalyalı (Dk. 68 Soner Aydoğdu), Osman Çelik (Dk. 86 Berhan Deniz), Muja (Dk. 68 Benito Raman), Flavien, Holse, Moundilmadji (Dk. 68 Ercan Kara)



Goller: Dk. 83 Ogün Özçiçek (Gaziantep FK), Dk. 90+2 Satka (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 45+3 Moundilmadji, Dk. 90+4 Flavien (Yılport Samsunspor), Dk. 69 Ogün Özçiçek, Dk. 71 Badji, Dk. 90+4 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)







