Gaziantep'te en başarılı isim Burak Yılmaz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 6 haftalık periyotlarda ligde geçirdiği 7 sezonda en yüksek puan ortalamasını teknik direktör Burak Yılmaz ile yakaladı.Gaziantep ekibi, genç teknik adam Burak Yılmaz ile başarılı bir grafik yakaladı. Bu sezonun ilk iki maçında puanla tanışamadıktan sonra teknik direktör değişikliğine giderek takımı Burak Yılmaz'a emanet eden Gaziantep temsilcisi, Yılmaz ile çıktığı 6 maçta yenilgi görmedi. Burak Yılmaz ile 4 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Gaziantep FK, topladığı 14 puan ve maç fazlasıyla ligin 5. sırasına yerleşti.Gaziantep FK, Trendyol Süper Ligi'ndeki ilk heyecanını 2019-2020 sezonunda yaşadı. İlk senesinde yabancı teknik direktör tercihi yapan Gaziantep FK, Marius Sumudica ile başladığı sezonda adından söz ettirdi.Sezona 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan Sumudica, devam eden maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 1,83 puan ortalamasını yakaladı.Sumudica sonrası 20 Ocak 2021'de göreve gelen teknik direktör Ricardo Sa Pinto ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle başlangıç yaparak 0,83 puan ortalaması elde etti.20 Mayıs 2021'de takımın başına geçen ve görevde kaldığı 610 günle takımın "bir dönemde en uzun süre görev alan teknik adamı" ünvanına sahip olan Erol Bulut, ilk 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak maç başına 1,33 puan aldı.Erol Bulut'tan sonra 24 Mayıs 2023'te teknik direktörlük için Erdal Güneş ile anlaşan kırmızı-siyahlı takım, bu teknik direktörün görev aldığı 4 maçı da kaybetti.7 Eylül 2023'te ikinci kez takımın başına geçen Sumudica, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ilk 6 maçında 1,5 puan ortalaması elde etti.Gaziantep FK'nin teknik adam koltuğuna 8 Mart 2024'te geçen Selçuk İnan da ilk 6 maçında 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 1 puan ortalaması yakaladı.Görev aldığı 62 gün ile takımın en az görevde kalan ismi olan İsmet Taşdemir ise 17 Haziran 2025'te kulüple sözleşme imzaladı ve çıktığı 2 maçta puan elde edemeyince yollar ayrıldı.Taşdemir'den sonra göreve gelen Burak Yılmaz ise çıktığı 6 maçın 4'ünü kazandı, ikisinde berabere kalarak, 2,33 puan ortalamasını hanesine yazdırdı.Güneydoğu temsilcisiyle adeta vites yükselten Burak Yılmaz, Gaziantep'teki başarısıyla kendi kariyerinin de en verimli dönemine başlamış oldu.2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olarak teknik kadroda yer almaya başlayan Burak Yılmaz, 6 maçlık geçici teknik direktörlük görevi süresince 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 1 puan ortalaması elde etti.Kariyerini 28 Ocak 2024'te sözleşme imzaladığı Kayserispor'da devam ettiren Yılmaz, ilk 6 resmi maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle maç başı 1,5 puan ortalamasını yakaladı.Kasımpaşa'daki görevine ise 28 ocak 2025'te başlayan Yılmaz, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle maç başına 1,16 puan aldı.Gaziantep FK'de ise 6 maçtır yenilmeyen genç teknik adam, buradaki 2,33'lük puan ortalamasıyla kariyerindeki en başarılı dönemi yaşamaya başladı.