Gaziantep FK'nin formaları açık artırmayla satışa çıkıyor

Gaziantep FK, maçlarda giyilen ve futbolcular tarafından imzalanan formaları dijital ortamda açık artırmayla satışa çıkarıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep FK'nin formaları açık artırmayla satışa çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Aralık 2020 16:17
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, maçlarda giyilen ve futbolcular tarafından imzalanan formaları dijital ortamda açık artırmayla satışa çıkacak. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dijital çağ çerçevesinde Hollanda merkezli MatchWornShirt.com firmasıyla anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma kapsamında takımın oynayacağı maçlarda oyuncuların giydiği ve maç sonrası imzaladıkları formaları, MatchWornShirt.com web sitesi üzerinden açık artırmayla satışa çıkacak ve her bir forma için en yüksek teklifi yapan taraftar kırmızı-siyahlı formanın sahibi olacak.

MatchWornShirt.com platformunda ilk olarak önceki hafta 1-0 kazanılan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında futbolcuların giydiği imzalı formalar satışa sunulacak.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için