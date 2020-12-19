Gaziantep FK'dan hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Gaziantep Futbol Kulübü, SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı paylaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep FK'dan hastanedeki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2020 15:10
Gaziantep Futbol Kulübü, SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehrimizde bir hastanede meydana gelen patlama sonucu, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileriz." ifadesine yer verildi. 

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için