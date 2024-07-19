Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kozlowski'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kacper Kozlowski'yi kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Brighton takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kozlowski ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kozlowski, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Kacper Kozlowski'ye 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Brighton takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kozlowski ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.
Kozlowski, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Kacper Kozlowski'ye 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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