Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kozlowski'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kacper Kozlowski'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kozlowski'yi transfer etti
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19 Temmuz 2024 20:11
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Polonyalı futbolcu Kacper Kozlowski'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Brighton takımından 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kozlowski ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

Kozlowski, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve futbol şube sorumlusu Mustafa Kara'nın katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Kacper Kozlowski'ye 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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