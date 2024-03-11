Gaziantep FK penaltı bekledi, hakem 'Devam' dedi

Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 45+1. dakikasında Semih Kılıçsoy'un rakip ceza alanında topa yaptığı müdahale sonrası Gaziantepli oyuncular penaltı bekledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK penaltı bekledi, hakem 'Devam' dedi
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11 Mart 2024 21:24
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 45+1. dakikasında Semih Kılıçsoy'un rakip ceza alanında topa yaptığı müdahale sonrası Gaziantepli oyuncular penaltı bekledi.

Maxim'in sağ kanattan yaptığı ortaya müdahaleyi uzaklaştırmak için müdahalede bulunan Semih'in hamlesi sonrası top ayağından eline sekti.

Bu pozisyon üzerine Gaziantep FK'li oyuncular penaltı beklentisinde bulundu ancak hakem Arda Kardeşler, topun Semih'in ayağından sektiği gerekçesiyle "devam" kararı verdi.





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