Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek Gaziantep FK'da karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2022 20:20
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla son buldu. Antrenmana tedavileri devam eden Merkel, Hamza Mendyl ve Borven katılmadı.

Güneydoğu temsilcisi bu antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-siyahlı takım, Kalyon Stadı'nda 20 Mart Pazar günü saat 16.00'da Galatasaray ile karşılaşacak.

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.