Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Sahasında 12 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK, 12 haftası geride kalan Süper Lig'de 11 maçta 18 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor.
Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK
Günay
Tosca
Kana-Bıyık
Djilobodji
Olkowski
Güray
Maxim
Vetrih
Mirallas
Muhammet
Dicko
Fenerbahçe
Oytun
Nazım
Serdar
Tisserand
Novak
Gustavo
Ozan
Pelkas
Mert Hakan
Ferdi
Cisse
Ozan ve Pelkas sınırda
Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.
Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Sahasında 12 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK, 12 haftası geride kalan Süper Lig'de 11 maçta 18 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor.
Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK
Günay
Tosca
Kana-Bıyık
Djilobodji
Olkowski
Güray
Maxim
Vetrih
Mirallas
Muhammet
Dicko
Fenerbahçe
Oytun
Nazım
Serdar
Tisserand
Novak
Gustavo
Ozan
Pelkas
Mert Hakan
Ferdi
Cisse
Ozan ve Pelkas sınırda
Fenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.
Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.