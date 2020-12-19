

Nazım

Serdar

Tisserand

Novak

Gustavo

Ozan

Pelkas

Mert Hakan

Ferdi

Cisse





OytunNazımSerdarTisserandNovakGustavoOzanPelkasMert HakanFerdiCisse

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Sahasında 12 maçtır yenilmeyen Gaziantep FK, 12 haftası geride kalan Süper Lig'de 11 maçta 18 puan toplayarak 7. sırada bulunuyor.Lige oldukça iyi başlayan ve ilk 7 maçında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, son 5 müsabakada ise 3 kez yenildi. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, 23 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor.GünayToscaKana-BıyıkDjilobodjiOlkowskiGürayMaximVetrihMirallasMuhammetDickoFenerbahçe'de 2 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sezon başından itibaren orta sahadaki mücadeleleriyle göz dolduran Ozan Tufan ile Dimitris Pelkas'ın 3'er sarı kartı bulunuyor.Bu isimler, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.