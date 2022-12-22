Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Erol Bulut'un yönetimindeki Gaziantep FK ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Dyorex Boluspor karşı karşıya geldi.



Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 3-1 kazanırken galibiyet golleri; 42. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim, 66. dakikada Ertuğrul Ersoy'un ve 90+3'te Lazar Markovic'in ayağından geldi. Konuk ekip Boluspor'un ise tek golü 87. dakikada Dejvi Bregu'nun ayağından geldi.



Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran taraf olurken, Boluspor turnuvaya 5. turda veda etti.



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında orta sahadan topu alan Mustafa Eskihellaç, ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Selmani'de kaldı.

38. dakikada ev sahibi takımın atağında Maxim'in pasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada Gaziantep FK'nın golü geldi. Ceza sahası içinde Batuhan İşçiler, topa eliyle müdahale etti. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

65. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan korner atışını kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

86. dakikada Dyorex Boluspor'un golü geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Bregu'nun sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Maxim'in ara pasında topu önünde bulun Markovic, sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1



Stat: Kalyon

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Furkan Soyalp, (Dk.70 Merkel), Tosca, Velıu, (Dk. 58 Sagal), Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, (Dk.70 Markovic), Mustafa Eskihellaç, (Dk. 86 Mirza Cihan), Figueiredo, Maxim, Kitsiou

Dyorex Boluspor: Selmanı, Eray Ataseven, (Dk. 65 Ercan Yazıcı), Oulare, Mehmet Zahit Çınar, Erdem Can Polat, (Dk.46 Bregu), Batuhan İşçiler, (Dk. 80 Ensar Bilir), Yameogo, Ozan Papaker, Burak Asan, Melih Okutan, (Dk. 46 Arda Köksal) Posmac, (Dk. 65 Landel)

Goller: Dk.42 Maxim (penaltıdan), Dk. 65 Ertuğrul Ersoy, Dk.90 Markovic (Gaziantep FK), Dk. 86 Bregu (Dyorex Boluspor)

Sarı kartlar: Dk.41 Batuhan İşçiler, Dk. 59 Mehmet Zahit Çınar (Dyorex Boluspor) Dk. 90 Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK)





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