Gaziantep FK evinde lider

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, iç saha performansıyla dikkat çekti.

Haber; Sporx.com
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Gaziantep FK evinde lider
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29 Kasım 2021 18:14
Gaziantep FK Süper Lig'de evinde oynadığı maçlarda rakiplerine yenilmezken deplasmanda kaybettiği maçlar ve puanlarla birlikte üst sıralarda olma şansınıda ilk 14 hafta itibariyle yitirdi.

Bu sezon evinde oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik alan kırmızı siyahlılar deplasmanda oynadığı 7 maçta ise sadece 1 beraberlik alabildi. Oynadığı 6 maçtanda mağlubiyetle ayrılan kırmızı siyahlılar bu anlamda büyük bir kabus yaşadı. Dışarıdan Gaziantep'e sadece 1 puan getirebilen Gaziantep FK deplasmanda Ç.Rizespor ve Kasımpaşa ile kazanamayan üç takımdan biri oldu. Gaziantep Süper Lig'de iç saha puan durumunda averajla ikinci sırada yer aldı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM GAZİANTEP FK

Kendi evinde oynadığı 7 maça göre lig lideri olan kırmızı siyahlılar dışarıda kaybettiği puanlara üzülüyor. Gaziantep'te 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan ve kalesinde sadece 4 gol gören Gaziantep FK bu anlamda da liderliği elinde bulunduruyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Gaziantep FK iç sahada sergilediği performansla averajla ikinci sırada yer alarken kendi evindeki oluşan puan durumuna göre Avrupa Kupaları'na hatta Şampiyonlar Ligi'ne gitme pozisyonunda bulunuyor. İyi bir grafik çizen Gaziantep FK'nın düzeltmesi gereken tek nokta deplasman karnesi.

GÖZTEPE SON SIRADA

Bu hafta oynanacak olan Göztepe maçı öncesi kırmızı siyah-lıların deplasman fobisinide yenme ihtimali bulunuyor. İç sahada oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Göztepe kendi evinde kötü performans sergileyen ve son sırada yer alan takım olarak dikkat çekiyor.

HABER: Ali Budak


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