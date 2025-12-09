09 Aralık
Gaziantep FK, deplasmanda 6 maçtır kaybetmiyor

Gaziantep FK, Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında yenilmezliğini sürdürürken, Bayo'nun gol serisi ve kaleci Zafer Görgen'in etkili performansı öne çıktı.

 Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı son 6 maçını da kaybetmedi.

Ligin ikinci haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda dış sahada Kasımpaşa'yı 3-2, Fatih Karagümrük'ü 2-0, Zecorner Kayserispor'u 3-0 yendi, Trabzonspor ile 1-1, ve Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Dün, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde çıktığı son 6 dış saha karşılaşmasından puan almayı başardı.


- Bayo son 4 karşılaşmada 5 gol attı

Gaziantep ekibinin sezon başında Lille'den kiraladığı Muhammed Bayo, takımını gol yollarında sırtlamaya devam ediyor.

Dün Beşiktaş karşısında 2 gol atan ve ligdeki gol sayısını 6'ya çıkaran Gineli santrafor, son 4 karşılaşmada 5 gol atmayı başardı.

Takımın en çok gol atan oyuncusu olan Bayo, Zecorner Kayserispor ağlarını 2, Çaykur Rizespor ve Hesap.com Antalyaspor filelerini de birer kez havalandırdı.

- Kaleci Zafer Görgen kurtarışlarıyla dikkati çekti

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan kiralanan kaleci Zafer Görgen, Beşiktaş karşısında yaptığı 11 kurtarışla dikkati çekti.

Bu sezon 6 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki kaleci, kalesinde 9 gole engel olamadı. 

 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.