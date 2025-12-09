Gaziantep FK'den TFF'ye tepki!

Gaziantep FK'da Tayyip Talha Sonuç şoku yaşanıyor.



Beşiktaş ile oynanan maçta kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahelesiyle yüzüne darbe alan Talha'nın maxilla kemiğinde kırık tespit edildiği ve ameliyat olacağı açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklamada,

"PENALTI VERİLMEDİ, YÜZ KEMİĞİ KIRILDI"



Gaziantep Futbol Kulübümüzün başarılı futbolcularından Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş karşılaşmasının 53. dakikasında rakip takım futbolcusu Ersin Destanoğlu'nun sert müdahalesi sonucu yüzüne darbe alarak oyuna devam edememiştir.Rakip ceza alanı içerisinde oyuncumuza direkt olarak yapılan ve taraflı tarafsız tüm futbolseverler tarafındanolarak nitelendirilen bu pozisyonun ardından Tayyip Talha'nın yüzünün maxilla kemiğinde kırık tespit edilmiştir.Oyuncumuza, sağlık ekibimizce yapılan detaylı tetkiklerin ardından 11 Aralık Perşembe günü ameliyat olmasına karar verilmiştir.Tayyip Talha Sanuç'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."