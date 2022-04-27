Gaziantep FK'da kadro yenileniyor

Gaziantep FK'da önümüzdeki sezon için düğmeye basılacak. Ligin bitimine sayılı haftalar kala hedefsiz bir takım konumunda bulunan kırmızı-siyahlılar kadroda da büyük bir değişime gidecek.



Erol Bulut'un kadroya dahil ettiği oyunculardan verim alınamazken mevcut takım üzerinden geniş bir revizyon yapılacağı öğrenildi. Erol Hoca'nın raporu doğrultusunda gidecek ve kalacak oyuncular konusunda da hareket edilecek olurken transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.



(GAZİANTEP GÜNEŞ)









