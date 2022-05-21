Gaziantep FK'da flaş ayrılık

Gaziantep FK'yı Süper Lig'e çıkartan kadroda bulunan ve kırmızı siyahlı takımla 1 yıl daha mukavelesi olan Oğuz Ceylan ile yollar ayrıldı.



Kırmızı siyahlı takımla uzun yıllar forma giyen ve geçtiğimiz günlerde 100'üncü maçını geride bırakarak kulüp tarihine geçen tecrübeli oyuncu Oğuz Ceylan ile yapılan görüşmelerde ayrılık kararı neticeye bağlandı.



Alacaklarının bir kısmından vazgeçen Oğuz Ceylan ile el sıkışılırken karşılıklı olarak anlaşıldığı, fesihin de cumartesi sabah gerçekleşeceği gelen haberler arasında.



Haber: Ali Budak





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