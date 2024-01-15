Gaziantep FK'da ayrılık: Brayan Riascos

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de bir ayrılık gelişmesi yaşandı. 29 yaşındaki Kolombiyalı forvet Brayan Riascos, takımdan ayrıldı.
Gazispor'un haberine göre; Gaziantep FK formasıyla Fenerbahçe maçında son kez sahaya çıkan Riascos maçtan sonra takım arkadaşlarıyla vedalaşırken oyuncunun bugün şehirden ayrıldı.
Haberde, oyuncunun Çin Ligi'ne transfer olacağı ifade edildi.
Brayan Riascos, Gaziantep FK formasıyla çıktığı 18 maçta 489 dakika süre alırken 2 gol atma başarısı gösterdi.
Gazispor'un haberine göre; Gaziantep FK formasıyla Fenerbahçe maçında son kez sahaya çıkan Riascos maçtan sonra takım arkadaşlarıyla vedalaşırken oyuncunun bugün şehirden ayrıldı.
Haberde, oyuncunun Çin Ligi'ne transfer olacağı ifade edildi.
Brayan Riascos, Gaziantep FK formasıyla çıktığı 18 maçta 489 dakika süre alırken 2 gol atma başarısı gösterdi.