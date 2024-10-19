Gaziantep FK: '1 puan almak önemli'

Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Volkan Kazak, 2-2 sona eren Kayserispor maçı sonrası açıklama yaptı.



Kazak, maçın zor geçeceğini bilerek Kayseri deplasmanına geldiklerini söyledi.



Kayserispor'u hafta boyunca analiz ettiklerini ve maça iyi hazırlandıklarını belirten Kazak, "Tabii karşımızda bu hafta teknik ekip değişikliği yapan bir takım vardı. Bize baskı kuracaklarını düşünüyorduk ve kaptığımız toplarla da hızlı çıkıp pozisyonlar bulmayı hedefliyorduk ki ilk yarı bunu başardık. Ama ikinci yarı başaramadık. Zor bir deplasman. Bizim için buradan 1 puan almak, kaybetmemek önemliydi." ifadelerini kullandı.



