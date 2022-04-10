Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkim'i yenerek rekor kırdı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 89-85 yendi.



Gaziantep Basketbol, bu galibiyetle kulüp tarihinde ilk defa bir sezonda 18 galibiyete ulaşarak kendi rekorunu kırdı

Salon: Karataş



Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu



Gaziantep Basketbol: Peterson 18, Cem Ulusoy 2 , Luther 7, Gulley 31, Dusan Cantekin, McCree 19, Orhan Haciyeva, Ahmet Furkan Özkan, Doyle 12



Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 5, Armand 19, Perkins 6, Thomas 17, Aldridge 9, Doğukan Şanlı 7, Erol Can Çinko, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı 9, Denmon 13



1. Periyot: 22-28



Devre: 51-47



3. Periyot: 71-62







