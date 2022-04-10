Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkim'i yenerek rekor kırdı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkim'i 89-85 yenerek kendi adına galibiyet rekorunu geliştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkim'i yenerek rekor kırdı!
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10 Nisan 2022 15:33
ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 89-85 yendi.

Gaziantep Basketbol, bu galibiyetle kulüp tarihinde ilk defa bir sezonda 18 galibiyete ulaşarak kendi rekorunu kırdı
Salon: Karataş

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Gaziantep Basketbol: Peterson 18, Cem Ulusoy 2 , Luther 7, Gulley 31, Dusan Cantekin, McCree 19, Orhan Haciyeva, Ahmet Furkan Özkan, Doyle 12

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 5, Armand 19, Perkins 6, Thomas 17, Aldridge 9, Doğukan Şanlı 7, Erol Can Çinko, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı 9, Denmon 13

1. Periyot: 22-28

Devre: 51-47

3. Periyot: 71-62



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