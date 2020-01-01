Gasol, Kawhi sonrası başarıyla ilgili: "Tenis oynamıyoruz"

Toronto Raptors pivotu Marc Gasol, geçtiğimiz yaz Kawhi Leonard'ın LA Clippers için ayrılmasının ardından, Raptors'ın başarısının bir faktörü olarak takım oyununun önemine dikkat çekti.



Raptors, kadrolarında kariyerinde iki kez Finaller MVP'si olmuş Kawhi gibi bir fark yaratıcı olmasa bile, Doğu Konferansı'nı en iyi ikinci dereceyle bitirmişti ve Gasol, takımın Doğu'da ayakta kalmasının mümkün olma nedenini açıkladı.



Raptors pivotu, ESPN'den Tim Bontemps'e şunları söyledi:



"Takımın gücü ve basketbolun güzelliği, bunun tenis olmaması. Rafael Nadal ya da Novak Djokovic veya Roger Federer, veya Milos Raonic'ten bahsetmiyoruz. Basketboldan bahsediyoruz. Bu bir takım sporu. Takım olarak ne kadar iyi iş yaptığınız önemli. Bu bir ekip çalışması. Her zaman da öyle olacak. Oyunu ne kadar tekilleştirmeye çalıştığımızın bir önemi yok."



Son NBA şampiyonu ekip, yarı finalde Boston Celtics'e karşı 2-0 geriye düştükten sonra geri dönmüş, ancak dün gece yine 2-3 geriye düşmüştü.



