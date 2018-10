Garry Rodrigues'in samimi itirafları! CR7, Galatasaray ve...

''POSTACILIĞI BIRAKIP, 'ARTIK GELMEYECEĞİM' DEDİM''

''REAL MADRID MAÇINDA RONALDO'NUN FORMASINI ALDIM''

''ŞAMPİYON OLUNCA GÖZYAŞLARIMI TUTAMADIM''

'ın önemli isimlerinden, Faslı top cambazı ve eski futbolcu'nin Youtube kanalına bir röportaj verdi.Garry Rodrigues, verdiği röportajında kariyerinin ilk yıllarından, Galatasaray'da yaşadığı şampiyonluğa kadar birçok önemli anıyı anlattı.''Hikayem burada Sparttan 20 Kulübü'nde başladı. Sonra ise Sparta Kulübü'nde her şey ciddileşmeye başladı. Orada altyapıda oynuyordum. Leroy Fer ve Wijnaldum gibi oyuncularla tanışmıştım. U 18 takımlarından sonra Feyenoord benimle ilgilendi ve sonrasında oradaki U10 takımına alındım.''''Her şey ondan sonra başlamıştı. Çok mutluydum. Kendimi Feyenoord stadına çok yakın hissediyorum. Orada krallar gibi hissediyordum ama bu sevincim pek de uzun sürmedi. U16 takımından gönderildim. Sezon yarısında bana değişmem gerektiğini söylediler. Disiplin ve mantalite açısından. Antrenmanlara gecikiyordum, okulda başarısızdım. Ben de kendimi anlayamıyordum. Ergenlik çağındaydım. En yetenekli oyuncu benim diye düşünüyordum, disiplin ne ki diyordum. Ayrıldığım gün ağladım ve neden ben diye düşündüm.''''16 yaşımda bir yıllığına Portekiz'e taşındım. Her şeyi geride bırakıp babamla gittik. Orada futbolcu olan bir amcam vardı. 17 yaşımda Sporting'de antrenmanlara başladım. Beni 2. ligden bir takıma yolladılar. Amacım Sporting'e geri dönmekti ama olmayınca ben de Hollanda'ya döndüm.''''Oradan hemen Dordrecht'e kiralandım. Bana şans verilmemişti. Çok öfkelenmiştim. Çünkü ufak da olsa bir şans hak ettiğimi düşünüyordum. Ama ben her daim oynamak istiyordum ve bu Dordrecht'te mümkündü. Sonra Levski Sofia'ya transfer oldum. Ailem ve arkadaşlarım, 'Gitme sakın. Maaşını vermezler, orada yok olacaksın' gibi sözler söylüyordu. Fakat herkese yaptığım seçimin arkasında olduğumu söyledim. Sofia'ya gidip, oradan yükselmeyi hedeflediğimi söyledim.''''Sonra İspanya'ya kiralandım, Elche'ye. Kulübü tanımıyordum, İspanya'da ilk senemdi. Orada çok şey öğrendim. İspanya'da müthiş bir futbolcu oldum. O zamanlar maçlardan önce uyuyamazdım. Çünkü çok önemli bir maça çıkacağımı, önemli oyunculara karşı oynayacağımı biliyordum. Barcelona maçında Dani Alves'e karşı oynamıştım.demiş. Maç sonrası formasını verdi. O formayla bize 3 gol atmıştı. İspanya'dan sonra PAOK'a gittim. Çok güçlü bir Rus sahipleri var. Kendisini tanıyorsunuzdur, silahla sahaya girmişti. Tam bir Rus.''