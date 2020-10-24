Garry Rodrigues: 'Yuvama dönmeye hazırım!'

Galatasaray'ın ocak ayı operasyonundaki ilk transferi Garry Rodrigues olacak gibi görünüyor. Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Galatasaraylı yöneticilerin transfer görüşmesi yaptığı yıldız futbolcunun, "Ben yuvama dönmeye hazırım. Siz kulübümle anlaşırsanız başka hiçbir şart benim için önemli değil" dediği öğrenildi.



Garry Rodrigues, transfer için artık Galatasaray ile Al İttihad kulüplerinin mutabakat sağlamasını bekleyecek. Sarı-Kırmızılılar devre arasında bu transferi kiralık olarak gerçekleştirecek.



BABEL YİNE LİSTEDE



Kanat transferi için kolları sıvayan Sarı-Kırmızılılar'da, diğer taraftan Ryan Babel'in bir kez daha satış listesine konulacağı öğrenildi. Hollandalı yıldızla devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



