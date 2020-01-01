Garrett Temple, Bulls ile halen antrenmana çıkmadı

Yeni Chicago Bulls guardı Garrett Temple'ın 28 Kasım'da KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığından beri halen takımla çalışmadığı bildirildi.



Temple 6 Aralık'ta, zorunlu 12 günlük karantina süresinin dokuzuncu gününde olduğunu söylemişti.



670TheScore.com'dan Cody Westerlund, Temple'ın oynamaya dönmeden önce hala "birkaç" negatif teste ve kardiyovasküler tarama testine ihtiyacı olduğunu belirtti.



34 yaşındaki Temple, Şükran Günü için Louisiana'da ailesiyle vakit geçirirken virüse maruz kaldığını düşünüyor:



"Kimlerin etrafında bulunduğumuz konusunda akıllı davranmalıyız ve her yerde yüz maskesi takmamız gerek. Ailemle geçirdiğim süre boyunca yüz maskem olsaydı, virüsü kapma riskini kesinlikle azaltmış olurdum."



Geçtiğimiz sezon NBA'deki 10'uncu yılını geçirmiş olan Temple, Brooklyn Nets ile maç başına 10.3 sayı ve 3.5 ribaund ortalamaları yakalamış ve geçtiğimiz ay Bulls ile tek yıllığı 4.7 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.



