Galler, deplasmanda kazandı

UEFA Uluslar Ligi'nde Galler, deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galler, deplasmanda kazandı
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09 Eylül 2024 23:43
UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'te Galler, Karadağ deplasmanına konuk oldu. Galler, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Galler'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kieffer Moore ve 3. dakikada Harry Wilson attı. Karadağ'ın tek golü 73. dakikada Driton Camaj'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galler, grupta 4 puana yükseldi. Karadağ, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.

Galler, bir sonraki milli arada İzlanda deplasmanına konuk olacak. Karadağ, A Milli Takım ile Türkiye'de karşılaşacak.

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