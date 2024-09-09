UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'te Galler, Karadağ deplasmanına konuk oldu. Galler, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Galler'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kieffer Moore ve 3. dakikada Harry Wilson attı. Karadağ'ın tek golü 73. dakikada Driton Camaj'dan geldi.
Bu sonucun ardından Galler, grupta 4 puana yükseldi. Karadağ, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.
Galler, bir sonraki milli arada İzlanda deplasmanına konuk olacak. Karadağ, A Milli Takım ile Türkiye'de karşılaşacak.
Galler'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kieffer Moore ve 3. dakikada Harry Wilson attı. Karadağ'ın tek golü 73. dakikada Driton Camaj'dan geldi.
Bu sonucun ardından Galler, grupta 4 puana yükseldi. Karadağ, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.
Galler, bir sonraki milli arada İzlanda deplasmanına konuk olacak. Karadağ, A Milli Takım ile Türkiye'de karşılaşacak.
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