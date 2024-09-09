UEFA Uluslar B Ligi Grup 4'te Galler, Karadağ deplasmanına konuk oldu. Galler, karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Galler'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Kieffer Moore ve 3. dakikada Harry Wilson attı. Karadağ'ın tek golü 73. dakikada Driton Camaj'dan geldi.



Bu sonucun ardından Galler, grupta 4 puana yükseldi. Karadağ, 2 maç sonunda puanla tanışamadı.



Galler, bir sonraki milli arada İzlanda deplasmanına konuk olacak. Karadağ, A Milli Takım ile Türkiye'de karşılaşacak.





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