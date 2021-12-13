Galatasaraylılar'ın penaltı isyanı!

Galatasaray, Sivasspor maçının 78. dakikasında penaltı bekledi.



Ceza sahası içinde Halil'in pasıyla topla buluşan Mbaye Diagne, Dimitris Goutas ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ümit Öztürk, o an pozisyonla ilgili herhangi bir işaret yapmadı.



Oyun devam ettikten sonra top taca çıktı ve değişiklikler yaşandı. Bu esnada maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR hakemi Arda Kardeşler'i bekledi. Galatasaray'ın yaptığı iki değişiklik sonrası da Arda Kardeşler'den Ümit Öztürk'e bir uyarı gitmedi.



Bu pozisyondan 2 dakika sonra Sivasspor, galibiyeti getiren golü Faysal Fajr ile buldu.



RIDVAN DİLMEN: "PENALTIYDI!"



"Maç içerisinde 3-4 tane penaltı olabilecek pozisyon var ama bence Diagne'ye yapılan ikinci pozisyon penaltı."





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