Galatasaraylı isimden 5. yıldız göndermesi!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Eyüp Aydın, Fenerbahçe'ye 5. yıldız göndermesi yaptı.
Eyüp Aydın yaptığı açıklamada, "Kamplarımız iyi geçti. Şimdi Süper Kupa maçını kazanarak sezona kupayla başlamak istiyoruz. Biz gençlerin daha çok çalışması lazım. Elimden geleni yapıyorum. Süre almam Okan Hocama kalmış. Orta sahamız çok kaliteli ama ben genç bir futbolcu olarak abilerimden daha iyi çalışıp formayı kapmak istiyorum." dedi.
Genç futbolcu ayrıca, "Bu sene taraftarlarımız şüphe duymasın. Şampiyon olup gerçek 5. yıldızı takıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Eyüp Aydın yaptığı açıklamada, "Kamplarımız iyi geçti. Şimdi Süper Kupa maçını kazanarak sezona kupayla başlamak istiyoruz. Biz gençlerin daha çok çalışması lazım. Elimden geleni yapıyorum. Süre almam Okan Hocama kalmış. Orta sahamız çok kaliteli ama ben genç bir futbolcu olarak abilerimden daha iyi çalışıp formayı kapmak istiyorum." dedi.
Genç futbolcu ayrıca, "Bu sene taraftarlarımız şüphe duymasın. Şampiyon olup gerçek 5. yıldızı takıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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