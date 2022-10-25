Hakem Ali Palabıyık'ın maç içerisinde verdiği kararların, Galatasaraylı futbolcular üzerinde de etkisi çok büyüktü. Özellikle soyunma odasında yabancı oyuncuların ciddi şekilde isyan ettiği öğrenildi. Başta Icardi ve Mertens gibi yıldızların, "Hakemlerin bize karşı neden böyle bir tavrı var? Ne yaparsak yapalım bize maç kazandırmayacaklar gibi davranıyorlar" sözleriyle tepkilerini dile getirdikleri öğrenildi. Maç içerisinde sık sık Palabıyık'la tartışma yaşayan Kaptan Fernando Muslera da bir yandan isyan bayrağı açarken, diğer taraftan soyunma odasında takım arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı.



BOEY: "HAKSIZ KARAR"



Galatasaray'da gördüğü kırmızı kartla gündem olan Sacha Boey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haksız karar... Takım arkadaşlarıma ve taraftarlarımıza bu geceki mücadele için çok teşekkür ederim. Savaş devam edecek" ifadesini kullandı.



OLIVEIRA: "EMEĞE SAYGI



Cim Bom'un Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ise "Galatasaray'a ve emeğimize saygı duymanızdan başka bir şey beklemiyoruz. Bize sonuna kadar güvenin. Bu takımdaki kimse vazgeçmeyecek. Asla!" açıklamasını yaptı.



MERTENS: "YAZIK OLDU"



Kırmızı kart nedeniyle devrede oyundan çıkmak zorunda kalan Mertens de Sarı-Kırmızılı formayla ilk golünü attığı maçla ilgili olarak, "Yazık oldu, ilk yarıda kırmızı kart gördük. Biz takımlar arasında oynuyorduk ama bu karar, maça etki etti. Kırmızıdan önce çok iyi oynuyorduk. Bir hata yapabilirsiniz ama kırmızı kart, maçı çok etkiliyor" diye konuştu.



RASHICA: "KONTROL DIŞI"



Özellikle ilk yarının en iyi isimlerinden biri olan Milot Rashica ise "Sahada 10 kişi kalmamıza rağmen çok iyi mücadele ettik ve pozisyonlar bulduk. Futbolda bazı şeyler kontrolümüz dışında oluyor. Sonuç olarak büyük hayal kırıklığına uğradık" dedi.



