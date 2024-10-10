Galatasaraylı eski isimden Szymanski itirafı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Roman Kosecki, Sebastian Szymanki ve Nicola Zalewski ile ilgili açıklamalar yaptı.



1990-92 arası Galatasaray'da oynayan Kosecki, "Halen faydalı bir oyuncu. Türkiye'de beklentiler her zaman yüksek olduğundan baskı oluşuyor. Mourinho ondan kolay kolay vazgeçmeyecek. Tek bir çaresi var güçlü bir konsantrasyon. Durumun normalleşeceğini düşünüyorum. Türkler Szymanski gibi oyuncuları sever. Fener ondan para kazanacaktır ya da daha fazla kullanacaktır. Yaşlılar varmış gibi bir izlenim var ama Türkiye'de harika oyuncular var." dedi.



Sarı kırmızılı takımın transferini gerçekleştiremediği Zalewski için ise "Zalewski'nin G.Saray'a gitmemesi hayal kırıklığıydı. Yanlış yaptı. Türkiye'de ya çok severler ya da nefret ederler. Ben oynarken de öyleydi. Berabere kaldığımız maçtan sonra otobüsümüze taş attılar. Bu değişmeyecek..." diye konuştu.



