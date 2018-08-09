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Galatasaray'ın Süper Lig'deki unutulmaz galibiyetleri

MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı.

Kaynak: AA
Galatasaray'ın Süper Lig'deki unutulmaz galibiyetleri
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09 Ağustos 2018 14:55
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonuna yarın deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla aldı.

Geride kalan 60 sezonda en farklı skorlu yenilgisini 6-0 ile alan Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 12 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Toplamda üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

En farklı skorlu galibiyetleri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:

   Sezon     Tarih                   Maç Sonuç
1959-1960 24.10.1959 Galatasaray-Altınordu   8-0
1992-1993 30.05.1993 MKE Ankaragücü-Galatasaray   0-8
1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor   9-2
1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray   1-8
2000-2001 19.08.2000 Galatasaray-Erzurumspor   7-0
2017-2018 03.03.2018 Kardemir Karabükspor-Galatasaray    0-7
En farklı skorlu yenilgileri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı skorlu yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

   Sezon     Tarih                      Maç Sonuç
2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray   6-0
2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray   5-0
1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray   5-1
2017-2018  18.11.2017  İstanbul Başakşehir-Galatasaray   5-1
1959 14.06.1959 Fenerbahçe-Galatasaray   4-0
1995-1996 04.05.1996 Galatasaray-Kocaelispor   0-4
1996-1997 08.09.1996 Galatasaray-Fenerbahçe   0-4
2005-2006 22.04.2006 Fenerbahçe-Galatasaray   4-0
2013-2014 19.04.2014 Galatasaray-Kasımpaşa   0-4
2014-2015 26.10.2014 İstanbul Başakşehir-Galatasaray   4-0
 2016-2017  10.04.2017  İstanbul Başakşehir-Galatasaray   4-0  
En çok gol attığı maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten maçta Adana Demirspor'a attı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:

   Sezon     Tarih                  Maç Sonuç
1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor   9-2
1959-1960 24.10.1959 Galatasaray-Altınordu   8-0
1992-1993 30.05.1993 MKE Ankaragücü-Galatasaray   0-8
1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray   1-8
1970-1971 09.01.1971 Galatasaray-PTT   7-1
1970-1971 06.06.1971 PTT-Galatasaray   1-7
1988-1989 17.09.1988 Galatasaray-Adanaspor   7-3
1991-1992 17.05.1992 Zeytinburnuspor-Galatasaray   3-7
2000-2001 19.08.2000 Galatasaray-Erzurumspor   7-0
2017-2018  03.03.2018  Kardemir Karabükspor-Galatasaray    0-7
En çok gol yediği maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0 yenildiği maçta Fenerbahçe'den yedi.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:

   Sezon     Tarih                Maç Sonuç
2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray   6-0
1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray   5-1
2017-2018  18.11.2017  İstanbul Başakşehir-Galatasaray    5-1
1991-1992 22.04.1992 Fenerbahçe-Galatasaray   5-2
1998-1999 15.11.1998 Galatasaray-Trabzonspor   3-5
2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray   5-0
2008-2009 22.02.2009 Galatasaray-Kocaelispor   2-5
En gollü maçları

Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler toplam 11 gol izledi.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:

   Sezon     Tarih                     Maç Sonuç
1983-1984 11.12.1983 Galatasaray-Adana Demirspor   9-2
1988-1989 17.09.1988 Galatasaray-Adanaspor   7-3
1991-1992 17.05.1992 Zeytinburnuspor-Galatasaray   3-7
1993-1994 17.10.1993 Galatasaray-Kocaelispor   5-4
1996-1997 27.10.1996 Altay-Galatasaray   1-8
1997-1998 16.11.1997 Altay-Galatasaray   4-5
2001-2002 26.08.2001 Çaykur Rizespor-Galatasaray   3-6
2007-2008 09.02.2008 Galatasaray-Manisaspor   6-3
Galibiyet serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 12 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ile 1988-1989 sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 12 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.

Galatasaray'ın 12 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:

   Sezon     Tarih                    Maç Sonuç
1987-1988 03.04.1988 Gençlerbirliği-Galatasaray   1-2
  10.04.1988 Galatasaray-Altay   5-1
  17.04.1988 Kocaelispor-Galatasaray   1-2
  24.04.1988 Galatasaray-Samsunspor   3-0
  30.04.1988 Galatasaray-Malatyaspor   3-1
  08.05.1988 Denizlispor-Galatasaray   1-2
  15.05.1988 Galatasaray-Karşıyaka   2-0
  22.05.1988 Adana Demirspor-Galatasaray   0-5
  29.05.1988 Galatasaray-Boluspor   1-0
1988-1989 21.08.1988 Galatasaray-Karşıyaka   4-1
  28.08.1988 Sakaryaspor-Galatasaray   1-3
  04.09.1988 Galatasaray-Malatyaspor   6-0
Yenilgi serisi

Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.

   Sezon     Tarih                    Maç Sonuç
2003-2004 13.03.2004 Akçaabat Sebatspor-Galatasaray   2-1
  20.03.2004 Galatasaray-Çaykur Rizespor   1-2
  26.03.2004 Samsunspor-Galatasaray   1-0
  04.04.2004 Galatasaray-Beşiktaş   1-2
  10.04.2004 MKE Ankaragücü-Galatasaray   1-0
Yenilmezlik serisi

Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken, toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.

Kazanamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.

Gol atma serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gol yememe serisi

Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamladı.  

   Sezon     Tarih                  Maç Sonuç
1969-1970 25.01.1970 Samsunspor-Galatasaray   0-0
  22.02.1970 Altınordu-Galatasaray   0-0
  01.03.1970 Galatasaray-İstanbul   0-0
  08.03.1970 Galatasaray-Vefa   2-0
  22.03.1970 Galatasaray-MKE Ankaragücü   2-0
  29.03.1970 Beşiktaş-Galatasaray   0-0
  05.04.1970 Galatasaray-Samsunspor   2-0
  12.04.1970 Galatasaray-Gençlerbirliği   1-0
  19.04.1970 Ankara Demirspor-Galatasaray   0-1
Gol yeme serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1987-1988 sezonunun yanı sıra, 1997-1998 sezonunda 13, 1998-1999 sezonunda da 1 maç olmak üzere 14 maç üst üste kalesinde gol gördü.

Gol atamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı.

    Sezon     Tarih                   Maç Sonuç
1969-1970 26.04.1970 Galatasaray-Fenerbahçe   0-1
  03.05.1970 Galatasaray-Bursaspor   0-0
  10.05.1970 Galatasaray-Göztepe   0-0
  17.05.1970 Altay-Galatasaray   1-0
  24.05.1970 PTT-Galatasaray   1-0
  27.05.1970 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray   1-0
  

 
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