Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puan durumu, fikstürü, kalan maçlar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Schalke 04 ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Hücumda sorunlu bir gün geçiren Galatasaray'ın oyunun genelinde kontrolü rakibine verdiği mücadelede Muslera ve defans oyuncuları performansları ile sivrilen isimler oldu.



Bu sonucun ardından Schalke 04 1 galibiyet ve 2 beraberlikle grupta puanını 5 yaptı. İlk hafta Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray ise 4 puana yükseldi. Grubun 4. haftasında Galatasaray ile Schalke 04, Almanya'da 6 Kasım'da karşı karşıya gelecek.



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Galatasaray (D Grubu) fikstürü

18 Eylül Salı:

3 - 0

1 - 0

0 - 0

Porto - 7 puan2- Schalke 04 - 5 puan3- GALATASARAY - 4 puan4- Lokomotiv Moskova - 0 puanGalatasarayLokomotiv MoskovaSchalke 04 1 - 1 PortoPortoGalatasarayLokomotiv Moskova 0 - 1 Schalke 04GalatasaraySchalke 04Lokomotiv Moskova 1 - 3 PortoSchalke 04-GalatasarayPorto-Lokomotiv MoskovaLokomotiv Moskova-GalatasarayPorto-Schalke 04Galatasaray-PortoSchalke 04-Lokomotiv Moskova