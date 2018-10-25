Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi puan durumu, fikstürü, kalan maçlar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. haftasında Schalke 04 ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Hücumda sorunlu bir gün geçiren Galatasaray'ın oyunun genelinde kontrolü rakibine verdiği mücadelede Muslera ve defans oyuncuları performansları ile sivrilen isimler oldu.
Bu sonucun ardından Schalke 04 1 galibiyet ve 2 beraberlikle grupta puanını 5 yaptı. İlk hafta Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray ise 4 puana yükseldi. Grubun 4. haftasında Galatasaray ile Schalke 04, Almanya'da 6 Kasım'da karşı karşıya gelecek.
İŞTE PUAN DURUMU
D Grubu puan durumu
1 - Porto - 7 puan
2- Schalke 04 - 5 puan
3- GALATASARAY - 4 puan
4- Lokomotiv Moskova - 0 puan
Galatasaray (D Grubu) fikstürü
18 Eylül Salı:
Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova
Schalke 04 1 - 1 Porto
3 Ekim Çarşamba:
Porto 1 - 0 Galatasaray
Lokomotiv Moskova 0 - 1 Schalke 04
24 Ekim Çarşamba:
Galatasaray 0 - 0 Schalke 04
Lokomotiv Moskova 1 - 3 Porto
6 Kasım Salı:
Schalke 04-Galatasaray
Porto-Lokomotiv Moskova
28 Kasım Çarşamba:
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
Porto-Schalke 04
11 Aralık Salı:
Galatasaray-Porto
Schalke 04-Lokomotiv Moskova
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Bu sonucun ardından Schalke 04 1 galibiyet ve 2 beraberlikle grupta puanını 5 yaptı. İlk hafta Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray ise 4 puana yükseldi. Grubun 4. haftasında Galatasaray ile Schalke 04, Almanya'da 6 Kasım'da karşı karşıya gelecek.
İŞTE PUAN DURUMU
D Grubu puan durumu
1 - Porto - 7 puan
2- Schalke 04 - 5 puan
3- GALATASARAY - 4 puan
4- Lokomotiv Moskova - 0 puan
Galatasaray (D Grubu) fikstürü
18 Eylül Salı:
Galatasaray 3 - 0 Lokomotiv Moskova
Schalke 04 1 - 1 Porto
3 Ekim Çarşamba:
Porto 1 - 0 Galatasaray
Lokomotiv Moskova 0 - 1 Schalke 04
24 Ekim Çarşamba:
Galatasaray 0 - 0 Schalke 04
Lokomotiv Moskova 1 - 3 Porto
6 Kasım Salı:
Schalke 04-Galatasaray
Porto-Lokomotiv Moskova
28 Kasım Çarşamba:
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
Porto-Schalke 04
11 Aralık Salı:
Galatasaray-Porto
Schalke 04-Lokomotiv Moskova
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